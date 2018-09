Raissouni attaque le président tunisien Essebsi et les «misérables modernistes» marocains

Après la famille régnante en Arabie saoudite, c’est au tour du chef de l’Etat tunisien et les modernistes marocains d’être dans le viseur d’Ahmed Raissouni. Dans un article publié sur son site, le n°2 de l’Union des oulémas musulmans (sunnites), proche du Qatar, s’en prend violemment aux «modernistes» marocains ayant applaudi la proposition de Béji Caïd Essebsi d’instaurer l’égalité en héritage entre homme et femme.

Le religieux n’hésitent pas à les traiter de «misérables» pour avoir osé émettre le vœu que Mohammed VI s’inspire de l’initiative du président tunisien et abroge l’actuelle loi régissant le droit successorale au Maroc, basée sur l’islam.

«Les partisans d’Essebsi sont les mêmes ayant applaudi Ben Ali»

Pour Raissouni les voix qui invitent le roi à emboîter le pas à Essebsi sont les mêmes ayant couvert d'éloges, il y a quelques années, la «politique éradicatrice» menée par l’ancien président Ben Ali et appelé à son adoption au Maroc. Une allusion visant directement le PAM avant que la vague du «Printemps arabe» ne déferle sur la région arabe et n’emporte le règne de Ben Ali ainsi que le rêve des Marocains souhaitant copier son modèle.

Le premier président du Mouvement unicité et réforme estime que les «modernistes» marocains se sont trompés d’adresse. Selon lui, ils auraient pu appeler le souverain et le reste des Marocains à suivre l’exemple des «oulémas de l’université Zitouna», des «imams et prédicateurs des mosquées» et des «associations et organisations tunisiennes» opposés au projet du chef de l’Etat d’accorder aux femmes les mêmes droits à l’héritage que les hommes.

Et d’enchainer en dressant un réquisitoire contre le bilan d’Essebsi. «Il a échoué lui et son parti (Nidaa Tounes) à lutter contre la prévarication qui gangrène toutes les institutions et les administrations de l’Etat (…) Et il en est même avec le chômage et la pauvreté. Essebsi et ses amis ont échoué également à redresser l’économie tunisienne».

L’islamiste conclura son article avec une pointe d’ironie, reconnaissant au moins un «succès» au président : «Après avoir réussi à diviser son parti, le voilà qui expérimente de diviser les Tunisiens».