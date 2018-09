Belgique : Théo Francken choqué par l’ultradroite flamande

Le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Theo Francken (N-VA), s’est exprimé sur le reportage diffusé mercredi soir par le groupe de télévision belge VRT, consacré à l’organisation Schild & Vrienden, un mouvement de jeunes nationalistes flamands d’extrême droite.

«Le reportage était vraiment choquant», a-t-il déclaré hier dans l’émission «Matin Première», sur la RTBF. «Je les connais Schild & Vrienden, mais je ne savais pas qu’il y avait des éléments si extrêmes dans cette organisation», a-t-il ajouté. Le responsable a également qualifié ces comportements de «racistes, fascistes, super antisémites». «C’est dégoûtant», a-t-il insisté, affirmant que ces personnes doivent se faire «suivre par un psychiatre».

«Le racisme, c’est pour les idiots et tous les gens qui me considèrent comme un héros et qui font ces choses, sont des idiots ! Alors, arrêtez de faire ça ! Pensez ! On vit dans une démocratie. On a la liberté d’expression», a-t-il encore déclaré, estimant que «cela ne doit pas nous autoriser à insulter l’autre».

Quant à ses liens éventuels avec ce groupuscule identitaire, Theo Francken explique qu’il y a un peu plus d’un an, il a rencontré «beaucoup de problèmes avec des anarchistes et activistes d’extrême gauche» qui essayaient de perturber ses déplacements. Il raconte qu’un jour, en visite à Gand (nord-ouest de la Belgique), Schild & Vrienden a voulu «sécuriser l’événement» alors qu’il dit n’avoir rien demandé. C’est ainsi, d’après lui, qu’il s’est retrouvé sur des photos avec des membres de l’organisation flamande dont le leader de ce groupe.