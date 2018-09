Maroc : Baisse de 18,5% du bénéfice net de l’OCP au premier semestre

Le plus grand exportateur mondial de phosphates, l’Office chérifien des phosphates (OCP), a annoncé vendredi une baisse de 18,5% de son bénéfice net au premier semestre, en partie due à la hausse du coût du service de sa dette, a indiqué l’OCP dans un communiqué relayé par l’agence Reuters.

Le bénéfice net a chuté à 1,885 milliard de dirhams (200 millions de dollars) au cours des six premiers mois de 2018, contre 2,315 milliards de dirhams à la même période l’an dernier. Le coût de sa dette a atteint 805 millions de dirhams au premier semestre, contre 236 millions de dirhams à la même période l’an dernier. La dette nette s’établit à 45 milliards de dirhams, contre 42,90 milliards de dirhams.

Les recettes ont toutefois augmenté de 15% à 26,6 milliards de dirhams contre 23,15 milliards de dirhams en 2017, la demande pour les engrais et l’acide phosphorique ayant augmenté de 21% et 17% respectivement. L’augmentation des prix a amélioré la marge d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) du groupe, qui s’élevait à 30% contre 26% au second semestre 2017.

Le groupe, détenu à 95% par l'Etat marocain, s'attend à ce que la demande reste forte au second semestre malgré les incertitudes sur le marché chinois.