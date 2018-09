Hirak du Rif : Le Maroc convoque de nouveau l’ambassadeur des Pays-Bas

Le torchon brûle entre le Maroc et les Pays-Bas. Le ministère marocain des Affaires étrangères a convoqué ce vendredi l’ambassadeur des Pays-Bas. En cause : le rapport sur le Hirak du Rif présenté hier par le chef de la diplomatie néerlandaise, Stef Blok.

«Il lui a été fait part du rejet catégorique et vigoureux de cette déclaration» faite par Blok, nous confie une source autorisée. Rabat considère cette «ingérence directe dans les affaires intérieures du pays comme un manque de respect caractérisé de la justice marocaine», ajoute la même source. Le Maroc dit rejeter la déclaration de Blok parce qu’elle «contient des termes inappropriés, des appréciations de faits erronées et des prises de positions choquantes et inadaptées», souligne-t-elle.

Notre source précise qu’une lettre de réponse sera adressée par le ministre des Affaires étrangères à son homologue néerlandais dans ce sens. Rabat a annoncé également la suspension de la réunion bilatérale entre Nasser Bourita et Stef Blok en marge de l’Assemblée général de l’ONU.

Le 30 juin dernier, le Maroc avait déjà convoqué l’ambassadeur des Pays-Bas pour protester contre des propos tenus par Stef Blok sur le Hirak du Rif.