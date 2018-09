Le Conseil de l’Europe épingle l’Espagne pour ses expulsions massives de migrants vers le Maroc

Dans un rapport publié, jeudi, à Strasbourg, le Conseil de l’Europe invite l’Espagne à respecter le droit d’asile, y compris à Ceuta et Melilla, rapporte l’agence France-Presse (AFP).

L’organisme intergouvernementale de la défense des droits de l’Homme, en référence aux expulsions de migrants des deux enclaves espagnoles et à destination du Maroc, a estimé que «toute personne arrivant en Espagne doit être protégée contre le refoulement ou l’expulsion collective et avoir accès véritablement à une procédure de demande d’asile efficace et équitable».

Des droits qui selon plusieurs associations ont été bafoués lors de l’expulsion massive le 23 août dernier, où 116 migrants, ayant réussi a escaladé la double clôture de Ceuta ont finalement été renvoyés au Maroc. Le conseil est du même avis, estimant que ces personnes sont renvoyés «de manière aléatoire au Maroc sans avoir été identifiés, sans que leurs besoins soient examinés et sans avoir la possibilité de déposer une demande d'asile».

Dans ce sens, le représentant spécial du Secrétaire général sur les migrations et les réfugiés, Tomas Bocek, précise qu’«il est possible d’adopter des mesures permettant de concilier tous les objectifs légitimes apparemment contradictoires, à savoir le contrôle et le maintien de la sécurité des frontières, d’une part, et la protection des droits fondamentaux des migrants et des réfugiés, d’autre part».

Soulignant les bonnes conditions d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile en Espagne continentale, le conseil critique, cependant, celles des deux enclaves. Précisant que les centre d’accueil à Ceuta et Melilla sont surpeuplés, y compris ceux réservés aux enfants non accompagnés. Des enfants qui se retrouve «sans système de protection et vivent dans la rue».

Pour rappel, comme le souligne le Conseil de l’Europe, l’Espagne est devenue le principal point d’entrée en Europe des migrants qui traversent la Méditerranée. En 2017, le pays a accueilli 28 000 migrants et réfugiés. En 2018 et durant les six premiers mois, elle en a accueilli déjà 20 000.