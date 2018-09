Prix Sakharov : La candidature de Zefzafi réunit 40 signatures d’eurodéputés

Sur le chemin menant au Prix Sakharov 2018, Nasser Zefzafi a franchi avec succès le premier obstacle. Sa candidature, parrainée par le groupe de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, a réuni les 40 signatures d'eurodéputés nécessaires pour figurer sur la liste finale de la compétition, annonce la parlementaire européenne Marie-Christine Vergiat sur son compte Twitter.

La femme politique française ne souhaite pas crier victoire et brûler les étapes. A l’adresse des voix qui jubilent en lisant la nouvelle, elle les invite à la prudence.

N'allez pas trop vite

Ce n'est que la 1ère étape qui permet de rentrer dans la compétition

Il y a beaucoup de bons candidats pour le #SakharovPrice dans tous les groupes politiques et le poids du choix des groupes est très important — M C Vergiat (@MCVergiat) 6 septembre 2018

La procédure reste compliquée

En effet, la procédure de nomination et de sélection exige que toutes les candidatures ayant recueilli plus de 40 signatures dûment motivées individuellement, fassent l’objet d’une appréciation lors d’une réunion commune de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement du Parlement européen.

A la lumière de cet examen, les deux commissions procèdent conjointement à un vote aboutissant à une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique, parmi lesquels la Conférence des présidents (des groupes) retiendra le lauréat final. Une annonce qui sera rendue publique en octobre ou novembre prochain. Le gagnant ou la gagnante recevra la somme de 50.000 dollars. La cérémonie de remise du Prix aura lieu en décembre à l’occasion d’une plénière du PE.

La vraie bataille pour la candidature du leader du Hirak du Rif ne fait donc que commencer, face aux autres candidats présentés par les sept autres groupes parlementaires. Au final, c’est le nombre de sièges qu’occupe chaque structure qui déterminera le successeur de l’opposition vénézuélienne, lauréate du Prix Sakharov 2017.

Le Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, à laquelle appartient Marie-Christine Vergiat, ne compte que 51 eurodéputés. C’est peu par rapport au 219 du groupe Parti populaire européen ou les 72 des socialistes.