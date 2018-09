Maroc : Amnesty International dénonce la répression des migrants subsahariens

«La répression d’envergure qu’exercent les autorités marocaines contre des milliers de migrants, demandeurs d’asile et réfugiés subsahariens en l’absence de procédure régulière est cruelle et illégale.» C’est ce qu’a déclaré Amnesty International dans un communiqué publié ce vendredi 7 septembre sur son site.

«Cette répression choquante contre les migrants et les réfugiés au Maroc est à la fois cruelle et illégale. Elle représente un recul inquiétant pour un gouvernement qui, en 2013, a adopté de nouveaux engagements en matière d’asile et de migration afin d’amener le Maroc à respecter les normes internationales», a réagi Heba Morayef, directrice du programme Afrique du Nord et Moyen-Orient au sein de l’ONG.

«Les autorités marocaines doivent immédiatement mettre fin à ces arrestations discriminatoires et défendre les engagements positifs pris ces cinq dernières années concernant le respect des droits des migrants. Pour la suite, elles doivent adopter une loi sur l’asile qui établira des procédures et des protections adéquates conformément au droit international», ajoute-t-elle.

Pour rappel, neuf associations actives au Maroc ont exprimé leur indignation à la suite des récents déplacements forcés de migrants depuis le nord du pays. Majoritairement Subsahariens, ces ressortissants ont en effet été conduits contre leur gré vers d’autres régions du pays, comme Casablanca, Rabat, Agadir, Tiznit, ou même des villages frontaliers de l’Oriental. D’autres ont également vu leurs habitations attaquées, se retrouvant ainsi dépouillés de leurs affaires et de leurs papiers, ou du peu d’argent qu’ils ont pu économiser.

Les ONG ont également décrit «une campagne généralisée d’entrée par effraction aux domiciles des migrants et aux locaux d’associations travaillant au profit des migrants subsahariens», en plus des «arrestations arbitraires suivies d’expulsions collectives et de déplacements massifs vers les frontières de l’Est et du Sud du pays».