Le Paraguay redéménage son ambassade en Israël à Tel Aviv

Quelques mois après s’être aligné sur la décision de Donald Trump de déménager son ambassade en Israël à Jérusalem, le Paraguay décide de transférer de nouveau sa représentation pour la rétablir à Tel Aviv. Europe 1 rapporte que cette décision a conduit Israël à fermer son ambassade à Asunción, tandis que la Palestine a décidé d’en ouvrir une.

Cette démarche intervient peu après l’investiture du nouveau président paraguayen, Mario Abdo Benitez, en fonction depuis la mi-août. Avec son initiative, son nouveau gouvernement dit vouloir «contribuer à l’intensification des efforts diplomatiques régionaux et internationaux dans le but de parvenir à une paix élargie, juste et durable au Moyen-Orient». Par conséquent, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décidé de fermer son ambassade dans le pays. Une décision tellement bien accueillie par les Palestiniens que ces derniers ont annoncé une ouverture immédiate d’une représentation diplomatique à Asunción.

«Sous les instructions du président Mahmoud Abbas, l’Etat de la Palestine a décidé d’ouvrir immédiatement une ambassade dans la capitale du Paraguay, Asunción, en marque d’estime pour la position courageuse du gouvernement paraguayen», a indiqué mercredi le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad Al-Malki, cité par l’agence de presse officielle Wafa et repris par Europe 1.

Si le Paraguay a franchi le pas en revenant sur sa décision de transférer son ambassade de Jérusalem à Tel Aviv, le Guatemala ne serait pas près de suivre Mario Abdo Benitez. Initiée par les Etats-Unis en décembre dernier, cette décision qui reconnaît à Jérusalem son statut de capitale d’Israël a provoqué l’ire de la communauté internationale. Le roi Mohammed VI, en sa qualité de président du Comité Al Qods, avait adressé un avertissement à Donald Trump, quant aux conséquences de cette décision sur le processus de paix dans la région.