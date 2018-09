Chakib Khelil : «La drogue, le tourisme et le terrorisme font la force des monnaies marocaine et tunisienne»

Chakib Khelil, ancien ministre de l'Energie et des Mines / DR

Le dinar algérien a perdu près de 50% de sa valeur depuis quatre ans. Sur les raisons de cette chute vertigineuse, Chakib Khelil, l’ancien ministre de l’Energie et des Mines, a sa petite idée.

Alors qu’il animait une conférence à Tebessa, ce proche d’Abdelaziz Bouteflika attribue la faiblesse de la monnaie algérienne à l’effondrement des cours du pétrole sur le marché mondial, indique un média local. Mais il enchaîne avec une comparaison des devises de deux autres pays voisins.

Dans ses divagations, il a attribué la «bonne santé» du dirham marocain et du dinar tunisien à «la drogue, le tourisme et le terrorisme». Et d’ajouter que «quand un terroriste arrive dans un pays, il ramène avec lui des dollars ou des euros, ce qui renforce la monnaie locale».