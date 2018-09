Service militaire : L’Istiqlal appelle le gouvernement à corriger les stéréotypes

Alors que la plupart des partis politiques observent le silence quant au projet de loi n°44.18 relatif au service militaire, à l’exception des petits partis d’extrême gauche, le Parti de l’Istiqlal a abordé cette semaine la question. Lors d’une réunion tenue mardi de son Comité exécutif, sous la présidence de Nizar Baraka, le parti de la Balance a affirmé son «adhésion à toutes les initiatives citoyennes qui mobiliseront et intégreront les jeunes hommes et les femmes dans le processus de développement communautaire et la construction de notre pays, dans un cadre qui assure un équilibre entre les droits fixes et des obligations contraignantes».

Un «mécanisme de discipline et de punition»

Le parti a rappelé que le Maroc a connu depuis l'indépendance, «différentes formes de participation citoyenne volontaire et obligatoire», citant le service militaire obligatoire et le service civil. Une participation ayant «fourni pendant des décennies à dizaines de milliers de jeunes instruits et moins instruits, des possibilités de formation, de l'emploi, de l'intégration dans la vie active et au bien commun», poursuit le communiqué relayé à l’issue de cette rencontre.

Après ce préambule, la Balance a attiré l'attention sur la question du service militaire obligatoire dans le cadre de «la transformation de la société actuelle vécue par notre pays». Une situation qui «exige que le gouvernement intègre ce service citoyen dans la nouvelle politique intégrée destinée à la jeunesse et soulignée par Sa Majesté le Roi il y a environ un an».

«Le Parti de l’Istiqlal appelle le gouvernement à fournir un effort pédagogique et de communication afin de corriger et de contrer les stéréotypes négatifs qui présente le service militaire en tant que mécanisme de discipline et de punition ou destiné à la suppression des énergies, de l’esprit d’initiative, de la créativité et du plaidoyer chez les jeunes.» Communiqué du comité exécutif du Parti de l’Istiqlal

Le Parlement et le gouvernement appelés à s’ouvrir aux débats

Le parti historique fondé par Allal El Fassi a appelé le gouvernement et le Parlement marocain à «faire de l'étude sur le projet de loi relatif au service militaire et son approbation une occasion pour l'écoute mutuelle et l'interaction avec le débat public avec la jeunesse». Il invite aussi les pouvoirs législatif et exécutif à s’ouvrir aux suggestions constructives et pertinentes pour «enrichir les dispositifs» du nouveau texte et «répondre aux aspirations des jeunes et les défis actuels, grâce à l'inclusion des services sociaux et des avantages environnementaux généraux et le développement durable, qu’ils soient obligatoires ou volontaires».

Pour rappel, les parlementaires devront écourter leurs vacances et se réunir en commission pour aborder trois textes que le gouvernement leur soumettra en ce mois de septembre. Il s’agit des projets de loi relatifs au service militaire, à la réforme des centres régionaux d’investissements et la loi cadre sur l’Enseignement, la formation et la recherche scientifique, selon le porte-parole de l’exécutif, Mustapha El Khalfi.

Une réponse aux rumeurs qui circulaient depuis la présentation et l’approbation du projet de loi relatif au service militaire et l’éventualité d’une session extraordinaire au Parlement qui reprend en octobre.

Le projet de loi n°44.18 relatif divise au sein de la société marocaine depuis sa présentation, le 20 août dernier, en conseil du gouvernement puis son approbation en conseil des ministres présidé par le roi Mohammed VI. Un collectif et une pétition sont même nés, leurs adhérents appelant à l’annulation de ce projet ou de rendre «volontaire» voir «facultatif» ce service miliaire obligatoire.