Expulsion des 116 migrants au Maroc : Des rassemblements dans vingt villes d'Espagne

Plusieurs organisations, collectifs et militants se sont mobilisés dans différentes villes d’Espagne pour protester contre l’expulsion de 116 migrants au Maroc, le 22 août dernier, indique El Faro de Ceuta.

Répartis dans vingt villes, notamment Barcelone, Algésiras, Madrid, Málaga, Melilla, Séville et Saragosse, les participants ont fustigé la politique migratoire du ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska.

A Ceuta, «El Círculo del Silencio», un réseau d’actions non violentes et de soutien aux migrants, se réunira le 12 septembre prochain pour manifester son opposition à la politique migratoire espagnole.

Récemment, au Maroc, neuf associations ont exprimé leur indignation à la suite des récents déplacements forcés de migrants depuis le nord du pays. Le Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants (GADEM), l’Association marocaine des droits humains (AMDH) ou encore ATTAC, ont dénoncé notamment «des violations flagrantes aux droits basiques des migrants subsahariens et à leurs libertés individuelles et collectives par les forces sécuritaires marocaines».

Les ONG ont également décrit «une campagne généralisée d’entrée par effraction aux domiciles des migrants et aux locaux d’associations travaillant au profit des migrants subsahariens», en plus de «démantèlements des camps», des «arrestations arbitraires suivies d’expulsions collectives et de déplacements massifs vers les frontières de l’Est et du Sud du pays».