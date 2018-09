Souss-Massa : Trois élus PJDistes ont immigré clandestinement en l’espace de six mois

En l’espace de six mois, trois conseillers communaux du Parti de la justice et de développement originaires tous de la région du Souss-Massa ont «grillé» leur visa Schengen pour s’installer en Europe, sans titre de séjour. C’est ce que rapporte mercredi Aujourd’hui le Maroc (ALM).

En mars dernier, c’est une conseillère communale d’Aourir (nord d’Agadir) qui a ouvert le bal. Âgée de 26 ans et travaillant auparavant au sein d’une agence de microcrédit, l’élue avait choisi de rester en France après l’expiration de son visa. Quelques semaines plus tard, un autre conseiller de la Lampe dans la commune territoriale d’Aït Melloul lui a emboîté le pas et s’est installé en France de la même manière.

Le média rappelle que le cas le plus récent date de fin août, lorsqu’un autre élu pjdiste, originaire de Taroudant et siégeant au sein du conseil communal de Machraa El Ain, a choisi de rester sur le sol espagnol après l’expiration de son visa de court séjour.

«Les trois élus ont observé un silence radio depuis leur disparition. Ils n’ont donné aucun signe de vie ou éclaircissement sur les motifs et les raisons de cette immigration illégale», commente le média.

Ce «hrig d’élus PJDistes» a créé un état d’alerte au sein de la Lampe au niveau de la région. La section locale de la formation politique veut «atténuer les répercussions de ces incidents sur le parti de la lampe et empêcher qu’ils se reproduisent», conclut ALM.