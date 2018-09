Campagne de boycott : Centrale Danone annonce de nouveaux prix pour son lait

Plus de quatre mois et demi après le début d’une campagne de boycott née sur les réseaux sociaux, l’une des trois entreprises boycottées tient sa promesse et révise les prix de l’un de ses produits. Ce mercredi, Centrale Danone a organisé une conférence de presse, présidée par Emmanuel Faber, président-directeur général de la multinationale Danone.

L’occasion d'annoncer le lancement d’un nouveau produit, «le lait frais pasteurisé demi-écrémé» dans un nouveau backaging de 470 millilitres à 2,5 dirhams. Centrale Danone a également annoncé la révision du prix de son lait frais, qui passe à 3,20 dirhams au lieu de 3,50 dirhams auparavant.

Intervenant lors de la conférence de presse, Emmanuel Faber a expliqué que le nouveau prix adopté par la filiale marocaine du groupe Danone sera mis en place à partir du vendredi 7 septembre. Il a également affirmé que l’entreprise supportera seule le nouveau prix du lait, en soulignant que les producteurs et éleveurs ne seront pas affectés par cette baisse du prix et que la société continuera d’acheter du lait frais au même prix. Ce même lait sera donc vendu aux Marocains «au prix coûtant».

La société a confirmé que ses collaborateurs continueront à visiter les différentes régions du pays pour écouter directement les consommateurs. Elle promet également d'organiser des visites régulières aux fermes éleveurs, pour aider les consommateurs à mieux comprendre le processus, la façon de travailler et le vécu des agriculteurs marocains.

«Rétablir la confiance des consommateurs»

En avril dernier, une campagne de boycott lancée par les internautes sur les réseaux sociaux au Maroc a eu un impact négatif sur la filiale marocaine du groupe Danone, qui a enregistré une baisse de la demande, une baisse des ventes et du volume d’affaires, et a subi de lourdes pertes financières au deuxième trimestre de cette année.

Même le chiffre d'affaires de la société-mère a connu un ralentissement de la croissance des revenus au deuxième trimestre de cette année, les ventes au Maroc ayant diminué en plus de certaines pertes au Brésil. «Nous prévoyons que l'impact du boycott marocain se poursuivra au second semestre. À la fin du mois de juillet, une consultation a été lancée pour rétablir la confiance des consommateurs», a déclaré ce mardi à Boston Cécile Cabanis, directrice financière de Danone, citée par l’agence Reuters.

La société française, premier producteur mondial de produits laitiers, s'attend à ce que le boycott des produits de sa filiale au Maroc, qui a déjà réduit ses ventes de 40% au deuxième trimestre, s’étale aussi sur le second semestre de l’année en cours.

Le mois dernier, Centrale Danone a annoncé avoir perdu plus de 50% de sa part de marché du lait frais au Maroc. Afin de contrecarrer les effets de la campagne de boycott, l'entreprise a déjà décidé de réduire de 30% le volume du lait collecté auprès d'environ 120 000 éleveurs et de licencier des travailleurs sous contrats temporaires.