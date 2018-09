Championnats d'Afrique de karaté : Sept médailles dont une en or pour le Maroc

Les karatékas marocains se sont classés à la 3e place du classement général des championnats d'Afrique de karaté séniors et juniors en remportant sept médailles (1 en or, 4 en argent et 2 en bronze) lors des derniers championnats d'Afrique de Karaté qui ont eu lieu, du 31 août au 2 septembre 2018 à Kigali, au Rwanda.

L'or a été remporté par Abdeslam Ameknassi (-60kg) alors que les quatre médailles en argent sont revenues à Aicha Sayah (-50kg), Khaoula Ouhammad (-55kg), Ibtissam Sadini (-61kg) et Sana Agalmame en kata.

Les deux médailles ont bronze ont été décrochées par Adnnan El Hakimi en kata et l'équipe nationale féminine de kumité.

L’Égypte s'est classée première du tableau avec 26 médailles dont 16 en or, 3 en argent et 7 en bronze, suivie de l’Algérie avec 15 médailles dont 7 en or.

Au pied du podium, l’Afrique du Sud et le Cameroun n'ont remporté que 9 et 13 médailles. Pays hôte, le Rwanda a récolté seulement 8 médailles dont 1 en or, 2 en argent et 5 en bronze.

Au total, 14 pays africains sur les 22 en lice ont décroché au moins une médaille lors de cet événement sportif. La prochaine édition des championnats d’Afrique de karaté aura lieu au Botswana.