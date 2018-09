Rabat : Inauguration du premier centre public proposant l’insémination artificielle

Le Centre de santé reproductrice (CSR) relevant du CHU Ibn Sina à Rabat a été inauguré mercredi en tant que centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le premier établissement public à offrir des services de procréation médicalement assistée (PMA) au Maroc.

Cette désignation qui a pris effet en août, permettra au CSR et à l'OMS de mettre en œuvre des activités et programmes en matière de santé reproductrice à l'échelle nationale, régionale (méditerranée orientale) et globale de sorte à faire du centre une structure innovante et un pôle de référence en la matière.

Le partenariat s’articulera autour de l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals en contribuant, avec l'OMS, à fournir un appui technique aux pays de la Méditerranée orientale, tout en adoptant les normes de l’institution internationale pour améliorer la qualité des soins dans les établissements de santé au même titre que les outils d’évaluation.

A travers ce partenariat, le centre de santé reproductrice rejoindra un réseau large de plus de 800 institutions dans plus de 80 pays, coopérant avec l'OMS sur diverses activités telles que la collecte de données pour les rapports, l’élaboration des lignes directrices et la formation technique pour une période de quatre ans.