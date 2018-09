Sommet Chine-Afrique : El Othmani boudé par son homologue chinois ?

Le chef du gouvernement a conduit la délégation au 3e sommet Chine-Afrique. Hormis une photo protocolaire avec le président, XI-Ping, lors de la séance d’ouverture, El Othmani n’a pas eu droit à un entretien avec le Premier ministre chinois, Li Keqiang.

Si l’homme fort du pays est très occupé avec les sujets de politique nationale, il a tout de même dégagé du temps pour une série de discussions avec les chefs d’Etats et de l'exécutif africains présents à Pékin. Ainsi, il a rencontré successivement les présidents d’Afrique du sud, Cyril Ramaphosa, du Soudan Omar El Béchir, de la Sierra Léone Julius Maada Bio, de l’Egypte Abdelfattah Al Sissi et de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara. Il s’est réuni entre autres avec ses homologues éthiopiens Abiy Ahmed Ali et Mauricien Pravind Jugnauth.

Pour sa part, Saâdeddine El Othmani n’a pris langue qu’avec Wang Huning, «membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC et membre du Secrétariat du Comité central du PCC», selon l’agence officielle chinoise.

Le précédent de la Corée du sud

Lors de sa visite de travail de deux jours en novembre dernier en Chine, Nasser Bourita avait reçu un accueil plus chaleureux que celui réservé à El Othmani. Le chef de la diplomatie marocaine avait été reçu à la fois par le conseiller d’État, vice-Premier ministre chinois, Yang Jiechi et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le chef du gouvernement est traité de la sorte par les autorités d’un pays asiatique. En mai dernier, alors qu’il se rendait en Corée du sud à la tête d’une délégation ministérielle comprenant les ministres des Finances et de l’Education nationale, il n’a trouvé à sa descente d’avion que le directeur général du protocole au ministère coréen des Affaires Etrangères et le directeur général du Moyen Orient et de l’Afrique au sein du même département.

Un an et demi après avoir été nommé chef du gouvernement marocain, Saâdeddine El Othmani a encore du mal à s’imposer dans les rencontres internationales, particulièrement en Asie.