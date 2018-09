Orléans : Un père de famille marocain serait parmi les victimes d’un carambolage

En début de journée, un accident mortel est survenu sur l’autoroute A10 au nord d’Orléans (France), suite à un carambolage entre cinq voitures et un fourgon. Deux personnes seraient décédées, dont un père de famille marocain qui serait originaire d’Oujda, sur son chemin du retour du Maroc. Son épouse étant déjà décédée, l’homme laisse trois enfants âgés de 14, 12 et 10 ans, qui devraient être pris en charge par la police.

Selon France 3-régions, la cause de l’accident serait une voiture peu visible, garée au bord de la route sans phares allumés. Dans la pénombre matinale, le conducteur de la voiture aurait été percuté par un autre véhicule pendant qu’il changeait un pneu.

Selon la même source, l’accident entre les six véhicules impliquerait au moins 17 personnes. Une femme serait en urgence vitale absolue et six autres personnes ont été touchées plus légèrement, ajoute encore le média. L’accident étant survenu vers 5h30, l’A10 est restée bloquée jusqu’à la mi-journée.