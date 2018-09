L'Espagne espère que le Maroc reviendra sur la fermeture de la frontière commerciale avec Melilla

Le Maroc a visiblement fini par accepter d’examiner la fermeture de sa frontière commerciale avec Melilla. Une réunion est même programmée à cet effet entre la directrice de la Douane et son homologue marocain «la semaine prochaine» à Rabat, indique ce mardi la Délégation du gouvernement espagnol dans un communiqué. Sans donner une date précise pour la rencontre, le texte salue les efforts consentis par les ministères des Affaires étrangères, des Finances et de la Politique territoriale et de la Fonction publique en vue de trouver une solution au problème.

L’annonce de la réunion devrait apaiser la colère des entrepreneurs et le président du conseil de la l'enclave espagnole. Les deux ont lancé, cette semaine, une nouvelle vague de critiques à l’encontre de la «mauvaise» gestion de ce dossier par les socialistes au pouvoir depuis juin. Le 29 août, Madrid avait accueilli une réunion tripartite entre des hauts responsables des ministères des Affaires étrangères, la Finances et la Délégation du gouvernement à Melilla, au terme de laquelle, ils ont adressé une lettre aux autorités marocaines sollicitant un rendez-vous.

Vers un autre cadeau du Maroc à Sanchez ?

Accepter d’aborder la fermeture de sa frontière commerciale avec Melilla constitue un geste du Maroc en faveur de l'Espagne. Les relations avec le gouvernement de Pedro Sanchez sont dans une phase dialogue et de coopération comme on a pu le voir sur la question migratoire où le Maroc a envoyé des signaux positifs à Madrid. Mais Rabat reviendra-t-elle sur sa décision concernant une question de souveraineté ?

Le jeudi 30 août, le ministre des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, s’était montré ferme et catégorique sur le sujet. Devant les journalistes, il a expliqué que «les autorités marocaines considèrent que la fermeture est une décision souveraine qui concerne le Maroc. Rabat a pris cette décision conformément à sa souveraineté nationale». Et d’ajouter que la mesure décrétée par l’Administration des Douanes vise à «développer l’activité du nouveau port de Nador», dans le Nord du Maroc.