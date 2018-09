Maroc : La darija dans les manuels scolaires, une initiative «pédagogique» selon le ministère

L'usage d'expressions en dialecte marocain (Darija) dans des manuels scolaires du cycle primaire s'explique par «des considérations purement pédagogiques», a affirmé mardi le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

En réaction à des informations rapportées par des sites électroniques et réseaux sociaux, le ministère a souligné dans une mise au point au sujet de la présence de telles expressions dans les nouvelles éditions de manuels du primaire, que des noms de gâteaux, de repas ou d'habits marocains ont été utilisés à des fins purement pédagogiques.

S'agissant de la publication par certains médias d'un document en langue française contenant un chant en dialecte écrit en arabe et en latin, l’Éducation nationale dément catégoriquement que ce texte ait été tiré d'un manuel scolaire homologué.

Le ministère a également appelé tous les acteurs pédagogiques et les composantes de la société «à se mobiliser pour faire réussir l'actuelle rentrée scolaire et à ne pas céder à tout ce qui est de nature à perturber les chantiers de réforme visant à améliorer la qualité du système éducatif et à promouvoir sa performance».