L’usine du Groupe PSA doublera sa production à Kenitra

Le Groupe PSA a décidé de doubler la capacité de son site de production de Kenitra et de la porter à 200 000 vh/an dès 2020, a fait savoir Jean Christophe Quémard, vice-président exécutif de la région Moyen-Orient et Afrique et membre du Directoire du Groupe PSA, lors d’une conférence de presse à l’usine du Groupe PSA à Kenitra.

Présent lors de cette rencontre, le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy a précisé que «l’écosystème PSA se déploie avec une cadence de réalisations soutenue et des accomplissements importants. Le tissu d’acteurs se diversifie avec l’implantation de nouveaux équipementiers, le taux d’intégration gagne en profondeur, le volume d’achat local se développe et un écosystème R&D se construit».

En effet, l’usine de Kenitra produira dès 2019 des moteurs et des véhicules, et disposera d’une capacité initiale de production de 100 000 véhicules/an. Elle s’appuiera sur le tissu de fournisseurs marocains permettant d’atteindre dès le démarrage un taux d’intégration locale de 60% et, à terme, de 80%.

Une ambition qui atteste du dynamisme du Groupe PSA dans la région et en particulier au Maroc, où il met «en place un dispositif complet couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur automobile. Ce projet n’a pas d’équivalent en Afrique», a déclaré le vice-président exécutif de la région Moyen-Orient et Afrique.