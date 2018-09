Arrestation du plus grand trafiquant de drogue marocain aux Iles Canaries

Les autorités espagnoles ont procédé à l’arrestation, ce mardi, du plus grand trafiquant de drogue marocain des Iles Canaries, rapporte le quotidien ABC.

L’intervention de la Guardia Civil a permis l’arrestation de neuf personnes, dont deux Marocains et sept Espagnols. Certains des détenus sont considérés comme les trafiquants de drogue les plus actifs et anciens des Iles Canaries, précise la même source.

Le réseau criminel introduisait d’importantes cargaisons atteignant 2,6 tonnes de haschich. Disposant de l’aide des pêcheurs locaux, les trafiquant disposaient d’une importante logistique, comprenant plusieurs types d’embarcations.