Sahara : Horst Köhler et la Croix Rouge discutent de l'aide alimentaire pour les camps de Tindouf

L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental poursuit ses consultations. On apprend que Horst Köhler s’est réuni, hier, avec le président du Comité Internationale de la Croix Rouge, Peter Maurer. Celui-ci effectue une visite à Berlin où il a eu une entrevue avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier.

Les besoins alimentaires de la population des camps de Tindouf étaient au cœur des discussions entre Köhler et Maurer. Le CICR travaille aussi sur les cas des disparus et les blessés durant les années de guerre ainsi que sur le renforcement des mesures de confiance entre le Maroc et le Polisario.

Le CICR est également sollicitée par des ONG proches du Front pour une intervention dans le cas des détenus sahraouis du procès Gdim Izik. En mars dernier, elles demandaient au CICR l'envoi d'une mission d'observation sur les conditions de détentions du groupe.