Affaire Adib : Le magistrat français de liaison au Maroc convoqué  

Le ministère de la Justice a convoqué lundi le magistrat français de liaison au Maroc pour protester contre la convocation, par la justice française, de quatre journalistes marocains.

Selon une source au sein du département de Mohamed Aujjar, contactée par Yabiladi ce mardi, le ministère de la Justice a protesté contre les convocations adressées par la justice française à des journalistes marocains suite à une plainte déposée par l’ex-capitaine de l’armée marocaine de l’air, Mustapha Adib.

«Le magistrat de liaison a affirmé ne pas être au courant de ces convocations et a promis de corriger cette anomalie», poursuit notre source.

Le directeur de publication de Challenge.ma, Adil Lahlou Kamal, le chroniqueur Jamal Berraoui, le Directeur de publication du portail d’information Quid.ma, Naïm Kamal, et la journaliste freelance, Narjis Rerhaye ont annoncé lundi avoir été convoqués par la justice française pour comparaitre le 8 octobre prochain suite à une plainte déposée contre eux pour «injure» et «diffamation». Une procédure inédite alors qu'il existe une convention judiciaire entre le Maroc et la France.