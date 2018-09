Al Hoceima : La Marine royale avorte la tentative d'immigration de dix Rifains

Les autorités marocaines ont lancé, ces derniers mois à Al Hoceima, une opération contre les barques de pêche artisanales et non immatriculées. / DR

La Marine royale marocaine a avorté hier la tentative de sortie d’une barque de pêche avec à son bord dix migrants originaires de la région du Rif, au niveau des côtes d’Al Hoceima, indique l’agence EFE.

L’embarcation a été interceptée vers 10 heures, à environ deux kilomètres des côtes, ont précisé à l’agence de presse espagnole des sources de sécurité locales. Les dix personnes ont été reconduites vers la côte et transférées au commissariat de la Gendarmerie royale d’Al Hoceima.

L’agence EFE rappelle que les autorités marocaines ont lancé, ces derniers mois à Al Hoceima, une opération contre les barques de pêche artisanales et non immatriculées, après avoir constaté que ces embarcations, avec les pneumatiques, sont de plus en plus utilisées par les migrants pour rejoindre les côtes espagnoles.