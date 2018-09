Affaire du viol de Khadija : De victime présumée à condamnée sans procès

L’affaire de Khadija ne cesse d’alimenter les médias marocains. Les multiples déclarations des médecins et pseudo experts ont fragilisé la situation pyschologique de la principale concernée déjà très fragile, selon l’entourage. En effet, Khadija est passée en l’espace de quelques jours du statut de victime a principale accusée des multiples souffrances qu’elles auraient subies.

Contactée par Yabiladi, Loubna El Joud à la tête de l’association Nsat, nous confie que suite aux multiples déclarations faites dans les médias, «Khadija a perdu le soutien de beaucoup de personnes et elle est en train de se faire harceler et insulter par de nombreuses personnes à travers tout le Maroc».

Une situation dont l’association Tahadi et l’Association marocaine des droits humains (AMDH) ont également pu faire le constat. Bouchra Abdou, directrice de l’association Tahadi qui s’est portée partie civile dans l’affaire, nous affirme que «Khadija est dans une situation très difficile, elle a besoin d’un grand soutien».

Aggravation de son état suite aux propos de «spécialistes»

Ce revirement de l’opinion publique la pointant du doigt comme «victime imaginaire» s’est accentuée après les déclarations de la dermographiste Linda Paradis. Cette dernière remettait en cause les violences que la victime dit avoir subi, en déclarant entres autres que ses tatouages remontaient à plus de six mois et qu’elle ne manifesterait pas de séquelles psychologiques d’une fille violée et séquestrée.

«Cette dame n’est pas une spécialiste et donc n’est pas en mesure de parler de cette affaire. De plus, elle est intervenue sur le plan psychologique et juridique qu’elle n’est pas en mesure de commenter» Naima Ouahli, présidente de l’AMDH à Béni Mellal

Des propos qui ne sont pas acceptables d’un point de vue déontologique pour Loubna de Nsat. Et d’ajouter «il y a beaucoup de gens qui se demandent si elle a fait ça par elle-même ou si elle aurait été poussée par quelqu’un. Parce que sa déclaration n’est pas innocente et elle a influencé, c’est-à-dire qu’elle a réussi son coup».

Le point de vue livré par le docteur Tazi serait lui aussi contestable selon la présidente de l’association Nsat, car «il a donné son point de vue personnel et non celui d’un médecin» sans avoir osculter Khadija. Même colère chez les autres associations qui se disent outrées par de telles insinuations et agissements de la part de «professionnels». Car comme nous explique Bouchra de l’association Tahadi, «l’histoire de Khadija est très compliquée».

«Personne n’est en mesure de dire si elle est stable ou non, il faut un médecin ou un psychiatre, qui s’entretienne avec elle, pour qu’il puisse en juger.» Bouchra Abdou, présidente de l’association Tahadi

Son histoire, est «celle de milliers de filles à Casablanca ou d’autres villes au Maroc», selon Bouchra. Pour qu’elle puisse se confier, Khadija a «besoin d’un psychologue spécialisé pour qu’elle puisse en parler ouvertement sans caméras autour».

Pour rappel, depuis l’éclatement de cette affaire, neuf des présumés agresseurs ont été interpellés par la police. L’histoire de Khadija a bouleversé de nombreux internautes qui ont dénoncé les agressions qu’elle a subi sous le hashtag #JusticePourKhadija. Le procès débutera le 6 septembre prochain.