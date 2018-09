Marrakech : La 11ème Conférence arabe de l’énergie prévue du 1er au 4 octobre

La 11ème Conférence arabe de l’énergie aura lieu à Marrakech du 1er au 4 octobre prochain sous le thème «L’énergie et la coopération arabe».

Initié par l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries-OAPEC), cet événement se tient au Maroc eu égard aux importantes mutations énergétiques que connaît actuellement le Royaume, aux progrès en termes de développement durable enregistrés et aux questions de l’environnement et du climat.

Selon un communiqué de l’OAPEC, les travaux de la conférence connaîtront la présence des ministres arabes de l’énergie, du pétrole, du gaz et de l’électricité, de représentants de sociétés privées arabes et internationales, de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), de la Ligue arabe, de banques et d’institutions financières intéressées par la question et d’experts concernés par l’industrie du pétrole et de l’énergie dans les pays arabes et étrangers.

Lors de la 11ème Conférence arabe de l’énergie, les participants aborderont des questions telles que l’énergie fossile, les énergies renouvelables, la production d’électricité, outre des activités liées à l’énergie dont le transport et la logistique.

La Conférence arabe de l’énergie se tient une fois tous les quatre ans dans les pays arabes en fonction des besoins énergétiques.

L’OAPEC est une organisation internationale intergouvernementale fondée en 1968 et dont le siège est à Koweït. Son rôle est de coordonner les politiques énergétiques des pays arabes dans le but de promouvoir leur développement économique.