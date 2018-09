La ville d’Yvetot accueille une famille de réfugiés Marocains

Une famille de réfugiés marocains sera accueillie, ce lundi, par la commune d’Yvetot, rapporte le site Paris-Normandie.

La municipalité œuvrait dans ce sens depuis 2015, afin d’accueillir une ou deux familles de réfugiés. Ainsi, deux familles de Marocains et de Syriens ont été accueillies par la ville d’Yvetot. Le couple marocain et ses trois enfants sont arrivés en France, il y a trois ans. Ils étaient hébergés au centre d’accueil des demandeurs d’asile d’Evry en région parisienne, précise la même source.

Dès leur arrivée, la famille disposera d’un logement temporaire qui leur sera fourni par le bailleur social Logéal Immobilière. Le directeur des «activités supports maintenance institutionnel», chez Logéal, Guillaume Rio explique qu’«à partir du moment où il y a la reconnaissance du statut de réfugiés par les services de l’État, il s’agit pour nous d’une famille classique avec les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs, que n’importe quel autre ménage».

Cependant, la municipalité ignore encore les raisons qui ont conduit la famille marocaine à fuir son pays d’origine. Dans ce sens, «on aimerait en savoir plus sur leur parcours. Sans doute aurons-nous plus d’infos dans les prochains jours. Il faut bien se dire que tout est contrôlé d’un point de vue pénal et juridique», précise le maire.

Par ailleurs, le bailleur prêtera du mobilier «le temps qu’ils puissent s’équiper, précise la même source. La famille bénéficiera de la CAF et du RSA et «sera donc en mesure de payer un loyer comme tout le monde», précise le maire d’Yvetot, Emile Canu.