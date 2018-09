Islam de France : Les représentants de la majorité rencontrent des dignitaires musulmans

Ce lundi, un groupe de travail constitué d’une vingtaine de députés La République en marche (LREM) rencontre des représentants du culte musulman à Marseille, afin de proposer des pistes de réflexion au président Emmanuel Macron, dans son projet de réforme de l’islam.

Autour du parlementaire Florent Boudié (LREM), ce groupe de travail s’intéresse à des questions comme celle du financement du culte ou encore de la formation de l’abattage, rapporte Le Figaro. «Notre but est d’accompagner la réflexion du président de la République et du gouvernement sur les trois axes de travail qui sont l’organisation et le financement du culte, la formation des cadres, ainsi que la question de la représentativité du Conseil français du culte musulman», explique Florent Boudié à la même source, tout en se disant contre la «conception identitaire» de la laïcité et du «laïcisme radicalisé».

Ce lundi, une rencontre parmi d’autres rassemblera cette commission avec Bachir Dahmani, ancien recteur de la mosquée El-Nsar. Sont également prévus des échanges avec un boucher pratiquant l’abattage rituel au sein d’une boucherie halal, ainsi qu’une rencontre avec les imams de Font-Vert et d’Istres au sein de la même ville.

Florent Boudié indique au Figaro qu’il s’agit de sa première visite de terrain dans le cadre de ce projet. Une occasion où «il sera aussi question de la clarification de ce qui relève du culturel et donc du financement public, et de ce qui relève du cultuel concernant les associations». Dans ce sens, le député souligne que «les dérives fondamentalistes existent, elles ne sont pas forcément propres à l’islam, et il faut être en capacité de rassembler le camp des laïcs qui sont actuellement divisés».

Le projet de ce groupe de travail avance dans un contexte où le gouvernement français entame une réforme de l’Islam de France, constituée d’une série de grandes consultations qui se poursuivent jusqu’au 15 septembre prochain.