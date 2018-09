Le roi Mohammed VI aux Seychelles pour des vacances privées

Le roi Mohammed VI est arrivé, dimanche, à l’aéroport international des Seychelles pour des vacances privées. Selon Hespress, l’avion royal a parcouru près de cinq heures de vol entre les Emirats arabes unis et l’archipel situé dans l’océan Indien.

Le site d’information rappelle que les Seychelles abritent de nombreuses plages, récifs coralliens et réserves naturelles. Mahé, la principale île de l’archipel avec 70 000 habitants, comprend Victoria, la capitale, ainsi que des forêts tropicales du parc national du Morne Seychellois et des plages paradisiaques, comme Beau Vallon et Anse Takamaka.

Cette visite privée est la deuxième du souverain aux îles Seychelles, après celle effectuée en avril 2015. Hespress ne précise pas la durée du séjour du monarque, qui a effectué mardi dernier une visite d’amitié aux Emirats arabes unis.

Le souverain a été aperçu la semaine dernière à Dubaï et notamment dans le restaurant Nusr-Et Steakhouse, situé au Four Seasons Resort, appartenant au célèbre chef turc Salt Bae. Ce dernier a partagé vendredi une photo de lui en compagnie du roi Mohammed VI, le remerciant de sa visite.