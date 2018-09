Maroc : Le militant Aziz El Ouadie s’en est allé

Le militant, enseignant et journaliste Aziz El Ouadie est décédé à l’âge de 62 ans, apprend-t-on ce lundi.

Issu d’une famille d’activistes, Aziz El Ouadie a suivi dès son jeune âge le même chemin militant que ses frères et sœurs. Il a en effet été incarcéré à l’âge de 17 ans alors qu’il était toujours lycéen, et condamné à 22 ans de prison pour «atteinte à la sûreté de l’Etat» et délit d’opinion. Il passera dix ans derrière les barreaux, avant d’être gracié en 1984.

Membre fondateur de la section d’Amnesty International au Maroc et de l’Observatoire marocain des prisons, également animateur de la Synergie civique, Aziz El Ouadie a dédié sa vie à la défense des droits humains, des droits des femmes et des droits civiques. Parmi ses nombreux ouvrages, on retient notamment son recueil «Sarikna dahikan» (Nous avons volé des rires, en français), une compilation de portraits et d’anecdotes écrits avec humour et spontanéité sur l’histoire des prisonniers durant les années 1970.