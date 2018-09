Hirak : Une manifestation à Bruxelles en solidarité avec les détenus

Samedi, quelque 500 Marocains sont descendus dans les rues de Bruxelles avec des banderoles et des affiches. Ils protestaient pacifiquement contre l'arrestation et la condamnation de militants du Rif dans l'est du Maroc, rapporte le quotidien belge de langue allemande, Grenz Echo.

Celui-ci rappelle que la justice marocaine a condamné de nombreux militants pour notamment atteinte à la sécurité de l'État. En juin 2018, le chef du Hirak, Nasser Zefzafi a été condamné à 20 ans d'emprisonnement, poursuit la même source.

Plusieurs villes européennes ont connu, depuis 2017, des manifestations en solidarité avec le Hirak du Rif. Des manifestations organisées par les comités du soutien du mouvement populaire né en novembre 2016 après la mort de Mohcine Fikri, un vendeur de poisson à Al Hoceima.

En visite auprès de leurs proches détenus à la prison centrale d’Oukacha (Casablanca), mercredi, les familles des militants du Hirak n’ayant pas bénéficié de la récente grâce royale ont appelé à une amnistie générale pour leurs proches. Pour rappel, à l’occasion de la célébration de la Révolte du Roi et du Peuple, le 20 août dernier, le roi Mohammed VI a gracié 188 détenus, dont 11 purgeant leurs peines à la prison locale Ain Sbaâ 1 de Casablanca.