Italie : Une bande de malfaiteurs d'origine marocaine démantelée

Les autorités italiennes ont démantelé samedi une bande criminelle composée de quatre ressortissants marocains, rapportent des médias italiens ce dimanche.

Ces ressortissants marocains sont soupçonnés de quinze vols dans des maisons et des villas, effectués en août entre la Vénétie et la Lombardie (Nord de l’Italie), souvent avec violence sur les propriétaires, rapportent Repubblica et Corriere. Ils ont été arrêtés par les carabiniers (l’équivalent de la Gendarmerie en Italie) de Vérone et de Rovigo. Ce groupe était actif dans les provinces de Vérone, Mantoue et Rovigo.

Les propriétaires, souvent âgés et surpris dans leur sommeil, auraient été battus et menacés de mort.

«Le dernier épisode date de la nuit du jeudi 30 dans une villa à Mantovano, à Goito. Deux frères (Giovanni et Arnaldo Remelli, 52 et 66 ans) résidant à Strada Vasto étaient battu avec une matraque et immobilisé à la maison», poursuivent lesdits médias.

Les agresseurs utilisaient des «masques de ski» pour dissimuler leurs identités. Ils étaient armés avec des «bâtons» et une «hache».

Les deux frères ont contacté par la suite les carabiniers qui ont commencé leurs recherches en mobilisant une dizaine de patrouilles. Quand les gendarmes sont arrivés dans la maison où se trouvaient les assaillants, ces derniers auraient «réagi violemment».

Les quatre Marocains seraient âgés de 25 à 30 ans et vivent en Italie de façon irrégulière. «Tous ont des précédents judiciaires et certains attendent d'être jugés pour le même type de crimes», concluent les médias italiens.