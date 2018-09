Marhaba 2018 : A Algesiras, la situation toujours aussi critique samedi

La situation particulière que connait les ports du nord du royaume et ceux de sud de l’Espagne perdure. Samedi, des MRE ont continué de témoigner concernant l’attente longue, notamment au port d’Algesiras.

Hier, l’administratrice de la page Facebook Jasmine and Co (16 860 abonnés) a partagé une vidéo de la situation au port d’Algesiras. Qualifiant la publication de «la plus déprimante» de son fil d'actualité, elle raconte être arrivée vers 10h au port de Tanger Med, vendredi. «Nous y avons passé la nuit, dans des conditions pourries, pour monter dans un bateau à 5h du matin», poursuit-elle.

Il est 10h passées d’une vingtaine de minute lorsque leur bateau arrive à Algesiras en Espagne. «Nous venons de descendre du bateau et on nous a parqués dans un coin puisque la queue pour passer la douane est monstrueuse», raconte-t-elle, vidéo à l’appui.

«Autant dire qu’il n’y a rien à manger, les toilettes puent la merde (sic), et là heureusement le soleil n'a pas encore percé. J'espère que l'on va pouvoir sortir d'ici avant ce soir, histoire au moins de ne pas rater la rentrée scolaire puisque nous n'avons rien dormi et qu'il y a des milliers de kilomètres devant nous.» Une MRE sur Facebook

La MRE déclare aussi qu’«au Maroc, les autorités [leur] ont distribué du pain et de l'eau». «Mais on aurait préféré un minimum d'anticipation de leur part, et un peu plus de respect pour tous ces voyageurs», finit-elle par lâcher.

Depuis presque une semaine, l’attente aux ports de Tanger Med et Tanger ville atteignent des niveaux records, des MRE ont dû passer de longues heures dans des bouchons dont la longueur a atteint près d’une dizaine de kilomètres vendredi, selon plusieurs témoignages sur place. Le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger a déclaré samedi «suivre de très près la situation au port de Tanger Med», tandis que les autorités portuaires ont déclaré que le plan de gestion de crise au port de Tanger Med a été activé.