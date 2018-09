Diasporama #55 : Soufiane El Khalidy, un Marocain aux multiples talents à Hollywood

C'est l’un des Marocains ayant décidé de suivre leur rêve hollywoodien malgré tous les obstacles. Soufiane El Khalidy est née à Agadir, ville côtière du sud du Maroc. Il a bossé dur ensuite pour mener une carrière dans l'industrie du cinéma. Lorsque l'occasion s'est présentée, il s'est mis à la conquête des Etats-Unis.

«J'ai été inscrit dans une école française à Agadir et après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, je suis resté trois ans en France pour étudier la médecine», a-t-il déclaré à Yabiladi. «Je n'aimais pas la médecine, alors j'ai décidé d’arrêter mes études et de revenir au Maroc en 2008, à l'université Al Akhawayn où j'ai opté pour une licence en commerce, en études médiatiques et en production cinématographique», confie le jeune homme.

Le rêve hollywoodien

Pendant ses études à Ifrane, Soufiane s'est occupé en travaillant comme rédacteur créatif pour plusieurs magazines dans le pays. Il a même fait des interviews, des critiques et a participé à de grands événements, tel que le Festival Mawazine à Rabat. Mais ses ambitions et sa détermination n’ont pas de limites.

«Mon rêve hollywoodien a commencé quand j'étais jeune… J'étais un grand fan de Steve McQueen, Tom Cruise, Stanley Kubrick, Ingmar Bergmann et de tous ces géants.» Soufiane El Khalidy

Le rêve de Soufiane se réalisera finalement après un voyage à New York avec son professeur à Al Akhawayn. En 2011, le jeune étudiant passe 15 jours à l'Université de New York (NYU) pour faire une thèse sur l'artiste, réalisateur et producteur américain Andy Warhol. «Après mon voyage aux États-Unis, je savais ce que je voulais faire, alors j'ai postulé pour l’école Full Sail University en Floride», raconte-t-il en ajoutant que celle-ci est l'une des meilleures écoles de cinéma des États-Unis.

Un réalisateur et un acteur talentueux

Heureusement, Soufiane El Khalidy réussit à obtenir une bourse d'études à ladite école avant d’obtenir une maîtrise en beaux-arts et production cinématographique. Peu de temps après son entrée à l’école, Soufiane déchaînera ses talents cachés en réalisant son premier court métrage intitulé «Flags and Masks Down».

Le film a été un succès pour le jeune marocain car il a été nominé dans 32 festivals de cinéma à travers le monde. «J'ai remporté le prix du meilleur réalisateur dans un festival de courts métrages à Los Angeles en 2015 et un an plus tard, j'ai été nominé pour le festival du film de Phoenix à Melbourne, en Australie, où j'étais considéré comme l'un des 20 meilleurs cinéastes», déclare-t-il fièrement à Yabiladi.

Après avoir terminé le programme scolaire, Soufiane El Khalidy prend la décision de déménager à Los Angeles. C’est dans cette ville emblématique qu’il embrassera une carrière d'acteur, prenant d’abord part dans une vidéo commerciale puis une caméra-cachée. «C'était mon premier travail en tant qu'acteur, mon premier chèque», a déclaré le jeune passioné de cinéma.

Après ces deux projets, il signera avec sa première agence et ajoute officiellement le métier d’acteur à son CV. Le natif d'Agadir a joué en tout dans 56 films et séries télévisées, dont le célèbre «NCIS: Los Angeles». «J’apparais notamment dans l’épisode 12 de la 8ème saison», nous précise-t-il.

Un scénariste et un cascadeur

Soufiane a également participé à des vidéos musicales avec des stars du rock, tels que Black Rebel Motorcycle Club et One Ok Rock. Le Marocain aux multiples talents est dans son élément à Hollywood. En plus de réaliser des films et d’y jouer, il a également travaillé comme scénariste.

«J'écris des scripts, dont trois ont été nominés à 20 festivals de cinéma aux États-Unis. Le dernier script a été nominé au festival du film d'horreur de Chicago. Il s’appelle "Jukebox Zero" et c’est une histoire de vampire qui rend hommage à des groupes comme Queen, Led Zeppelin et d’autres.» Soufiane El Khalidy

Mais étonnamment, Soufiane a aussi été cascadeur dans plusieurs films comme «Shockwave : Countdown to Disaster» et «Stray» qui sortira en 2019.

Malgré son emploi du temps chargé, Soufiane joue dans un nouveau film intitulé «Gulag Magadan» réalisé par Michael Kingsbury. Il est également en vedette dans une série de science-fiction appelée «Riley Parra», où il joue le rôle d'un ange appelé Redone. Soufiane est également membre de la British Actors Equity Association (BAEA) et a été invité à prendre part aux auditions préliminaires du «Actors Studio» à New York pour devenir membre permanent. Mais pour réaliser tout cela, Soufiane a dû travailler dur, encore plus dur que ses pairs américains.

«Quand je suis allé à L.A. pendant les premiers mois, c'était difficile parce que je n'avais ni famille ni amis (…). J'ai donc dû faire des sacrifices, me réveiller à 5 heures pour écouter et écrire chaque matin un scénario à envoyer aux agences et aux compétitions.» Soufiane El Khalidy

Mais heureusement, l'expérience de Soufiane en tant qu'étudiant l'a aidé à se faire remarquer rapidement. «Quand j'étais étudiant, j'ai réalisé pas mal de films présentés dans de nombreux festivals, j'avais donc une bonne base pour commencer», a ajouté le jeune homme. De bonnes bases en effet pour concrétiser son rêve hollywoodien.