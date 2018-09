Espagne : Des jeunes Marocains à l’origine de l’équipe de football des sans-abri

Ayoub (19 ans) et Mohsin (21 ans) sont deux jeunes marocains sans-abri et qui vivent actuellement au sein de l'hôte Luis Vives à Madrid. C’est depuis cet abri qu’ils ont eu l'idée de créer une équipe de football, seulement pour les sans-abris, comme eux.

Selon l’agence espagnole EFE, ces deux jeunes marocains souhaitent également mettre en place une ligue municipale et ils expliquent les raisons. «Enfant, j'ai joué au football au Maroc, dans une ligue professionnelle à Fnideq», souvient Ayoub.

Le jeune homme est venu à Madrid il y a un an en provenance du Centre pour le séjour temporaire d'immigrants (CETI) à Ceuta, où il est resté huit mois.

Les premiers mois de son séjour à Madrid se sont déroulés dans le foyer municipal Mejía Lequerica, destiné à l’accueil des immigrants, où il a rencontré un garçon qui l’a encouragé à s’entraîner avec une équipe de football de Vallecas.

«L'entraîneur m'appréciait bien, mais je n'ai pas réussi à rivaliser par manque d'argent», déplore cet amoureux du FC Barcelone et fan d’Andrés Iniesta.

Dans le foyer municipal pour les sans-abri de Luis Vives, dans le district de Vicálvaro, il a commencé à jouer au football avec d'autres résidents. «Grâce à cela, une équipe stable s’est formée», explique le directeur du centre, Iván Díez.

Les joueurs ont eux-mêmes contacté la Direction générale des sports de la ville de Madrid pour leur permettre de s'inscrire. Et les autorités ont accepté de financier les frais afin que l’équipe, composée de neufs sans-abris intègre la ligue locale, poursuit EFE.

Celle-ci indique que plus de 200 sans-abri ont participé d'octobre à juin à un programme d'intégration par le sport lancé par le conseil municipal en collaboration avec la Fédération des entités et centres pour l'intégration et l'aide des personnes marginalisées (Faciam).