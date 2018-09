Opération Marhaba 2018 : Les explications de la direction du port de Tanger Med passagers

Depuis presque une semaine, les blocages aux différents ports du royaume atteignent des niveaux records. Des MRE ont dû passer, hier, de longues heures dans des bouchons dont la longueur a atteint près d’une dizaine de kilomètres, selon plusieurs témoignages sur place. Un enfer qui dure déjà depuis le weekend dernier, au moment où plusieurs MRE mènent une course contre la montre pour rentrer avant ce dimanche.

Quelles sont les raisons de ces bouchons interminables pour les Marocains du monde et cette situation exceptionnelle cette année ? «Il y a eu un encombrement parce que les ports ont une capacité limitée, même si elle est importante pour le port de Tanger Med», nous explique ce samedi le directeur du port Tanger-Med passagers, Hassan Abkari. Contacté par Yabiladi, il affirme que «la capacité est limitée d’abord par l’infrastructure, par la capacité du transport maritime, c’est-à-dire les passagers que peuvent transporter les bateaux chaque jour et par les limites du port de destination, appelé port-miroir qui est, dans le cas d’espèce, le port d’Algesiras».

«Nous sommes aujourd’hui à la limite du port d’Algesiras qui est totalement saturé en termes d’arrivées. Le flux de contrôle à l’arrivée ne nous permet pas de faire plus de 40000 passagers, voire 45000 lorsqu’elles (les autorités portuaires espagnoles, ndlr) arrivent à doubler les équipes pendant quelques courtes périodes de la journée et aussi un peu près de 9500 voitures» Hassan Abkari, directeur du port Tanger Med passagers

D’autres ports arrivés à leurs capacités maximales

Le responsable explique aussi que l’attente des MRE, dépassant les 14h depuis vendredi soir, peut être expliquée par le fait que «tous les autres postes frontaliers sont fermés puisqu’ils sont arrivés à leurs capacités maximales bien avant Tanger Med et ce dernier continue à absorber l’affluence importante de véhicules».

Notre interlocuteur rappelle aussi que «les billets restent open et les gens ne ferment pas la date les billets, contrairement aux lignes de Nador ou de longues distances comme Gène ou Sète, où comme pour les avions, même s’il y a une forte affluence, les gens qui n’ont pas de billets ne vont pas se présenter». «Ici, les gens se présentent sans billet ou avec billet mais sans confirmation, sans choix de la date. Parfois, certaines agences leurs vendent cette date alors qu’elles ont survendu le bateau plusieurs fois», fait-il savoir. Une flexibilité utile pour les MRE mais pas sans conséquence pour les autorités portuaires.

«Il y a aussi eu une croissance depuis une dizaine de jours, juste après l’Aid avec une évolution du trafic qui a même atteint 53 000 il y a un peu près deux jours. Nous sommes arrivés à traiter plus de 150 000 passagers en seulement trois jours et nous continuons à recevoir l’affluence massive de passagers à gérer avec un temps global d’attente au port, après l’émission de la carte d’embarquement, variant entre 12 et 14h.» Hassan Abkari, directeur du port Tanger Med passagers

Tanger Med active son plan de gestion de crise

Le plan de gestion de crise dont est doté le premier port du royaume, a été activité suite à cette situation exceptionnelle. «Le port a distribué sur la dernière période, donc trois jours et demi, 300 000 bouteilles d’eau et près de 30 000 pains par jour et aussi près de 200 000 carrés de fromage, des madeleines, des biscuits,… tous ce qui peut être consommé sans qu’il y ait un risque sanitaire ou d’intoxication», informe le responsable du port de Tanger Med passagers. Celui-ci déclare aussi qu’une nouvelle zone près de Tanger Med 2 a été ouverte pour d’absorber près de 1 500 véhicules.

«Ce sont des mesures d’accompagnement, pas plus. Maintenant, les gens sont là pour voyager et le port continue de réaliser sa mission tous les jours depuis la phase retour de l’opération Marhaba malgré les pics à 50 000 passagers par jour», poursuit-il.

«Le port dispose d’une aire de repos Tanger Med, pourtant très bien équipé et qui permet aux MRE d’attendre dans d’excellentes conditions mais on ne peut toutefois pas obliger les MRE qui préfèrent venir directement au port. Donc nous essayons de faciliter et minimiser les contraintes liées à un séjour non prévu, avec les mesures d’accompagnement pré-citées», conclut le directeur du port Tanger Med passagers.