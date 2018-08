Dubaï : Le roi Mohammed VI chez le chef turc Salt Bae

Aux Emirats arabes unis depuis mardi, le roi Mohammed VI a visité le restaurant Nusr-Et Steakhouse Dubaï, situé au Four Seasons Resort et appartenant au célèbre chef turc Salt Bae.

Sur le compte twitter du célèbre cuisinier, ce dernier a posté une photo de lui en compagnie du monarque, où il annonce la visite tout en remerciant le souverain.

With king??? Mohammed -6 thank you for visiting me!! pic.twitter.com/2RvXOKAHH5 — Nusret #saltbae (@nusr_ett) 31 août 2018

Le chef turc Nusret Gökçe alias Salt Bae a fait parler de lui en janvier 2017 grâce à l’une des ses vidéos, devenue virale. Surnommé Salt Bae en raison de sa façon emblématique de saupoudrer de sel ses plats, le chef cuisinier, boucher, chef qualifié et restaurateur turc est à la tête d’une chaîne turque de steak.

Une chaîne qui, depuis, 2014 ne cesse de grandir avec notamment un restaurant à Dubaï, à Abu Dhabi, à Miami et à New York et plusieurs en Turquie. C’est depuis 2017 aussi que Nusret Gökçe est devenu l’ami des stars, comme Leonardo DiCaprio, DJ Khaled, Drake, ou encore Michael Phelps.