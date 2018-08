Gennevillier : La disparition d’un septuagénaire marocain inquiète ses proches

Un homme de 76 ans vivant à Gennevilliers (nord-ouest de Paris), probablement souffrant d’alzheimer, est porté disparu. Il aurait été vu pour la dernière fois à son domicile le 21 juillet. Originaire du Maroc, Mohamed Ouaanna de son nom est recherché depuis le 3 août, lorsque ses proches ont signalé sa disparition. Relayée par des médias français, celle-ci remonterait même au 19 juillet, selon 20 minutes.

Sur une page Facebook créée pour faciliter les recherches, sa famille récapitule les derniers faits en date, où l’on apprend que jusqu’au 23 juillet, jour où il a passé un appel à ses proches, «tout était normal». Mais le lendemain, un ami à lui se serait rendu chez lui à trois reprises, à des heures où il ne sort pas habituellement, sans pouvoir le trouver.

Tout en rappelant que la dernière trace de sa présence aurait été enregistrée le 25 juillet, via un retrait d’argent sur la Place de Clichy, sa famille indique que des commerçant à Gennevilliers l’on effectivement reconnus, mais qu’ils ne l’ont pas revu depuis des semaines. Dans son appartement, ses affaires sont restées intactes, passeport inclus, ce qui laisse entendre à ses proches que Mohamed Ouaanna serait «parti avec le strict minimum comme pour une balade».

«A Paris un homme nous a dit le reconnaître et pense l’avoir vu dans une mosquée du 19e arrondissement (parc de la Villette), mais il pourrait s’agir d’une confusion», ajoute la famille. En espérant le retrouver, celle-ci a placardé des affiches dans la commune, après avoir fait des recherches dans les parcs et les quartiers alentours. «La Police nous confirmé qu’il n’est pas à l’Institut médico-légal», indique-t-elle encore en réitérant sa certitude que l’homme est toujours en vie, signalant par ailleurs qu’il souffre de troubles de mémoire et qu’il oublie les noms et les adresses.