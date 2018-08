Sahara occidental : L'Algérie et l'Afrique du Sud réaffirment leur soutien au Polisario

Le chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Messahel et son homologue sud-africaine, Lindiwe Sisulu, le 29 août à Cap Town. / Ph. Twitter

L’Algérie et l’Afrique du Sud ont réaffirmé, jeudi à Cap Town, leur soutien à «la cause du peuple sahraoui», à l’occasion d’une conférence de presse animée conjointement par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et son homologue sud-africaine, Lindiwe Sisulu.

L’Afrique du Sud et l’Algérie sont restées fermes dans leur soutien au peuple du Sahara occidental, a affirmé la cheffe de la diplomatie sud-africaine, citée jeudi par Algérie presse service (APS).

Après s’être félicitée «des efforts déployés par l’envoyé spécial de l’Union africaine pour le Sahara occidental (…) Joaquim Chissano, et de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Kohler», la ministre sud-africaine a confirmé l’organisation prochaine d’une «conférence de soutien au Polisario et au peuple du Sahara occidental» par la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC). «Nous fournissons au Polisario l’aide financière nécessaire pour mener à bien son travail administratif. Nous avons proposé d’accueillir une conférence de la SADC pour (le) soutenir», a ajouté Lindiwe Sisulu.

Ces déclarations de la ministre sud-africaine font suite au communiqué conjoint pro-Polisario, publié mercredi à l’issue de la visite d’Abdelkader Messahel en Afrique du Sud.

Pour rappel, le Maroc dépêchera l’un des piliers de sa diplomatie en Afrique du Sud pour tenter d’affaiblir l’axe Alger-Pretoria. Rabat a choisi pour cette mission l’ancien ministre délégué aux Affaires étrangères et chargé de mission depuis 2013 au cabinet royal, Youssef Amrani. Une mission qui s’annonce difficile compte tenu du soutien indéfectible de l’Afrique du Sud au Polisario.