Mohamed VI aux Emirats : La page des tensions est-elle tournée ?

Le dernier déplacement du roi aux Emirats remonte à novembre 2017. Des médias marocains annoncent que Mohammed VI est à Abou Dhabi dans le cadre d’une «visite de travail et d’amitié». Le 24 août, le nouvel ambassadeur émirati a présenté ses lettres de créances, et ce, après des mois d’attente. Est-ce le signal d’une normalisation des relations après plus d’une année de tension ?

Temps de lecture: 2'