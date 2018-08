Opération Marhaba : +8% des MRE ont choisi GNV en 2018

GNV a exprimé sa satisfaction par rapport à cette nouvelle édition de l’opération Marhaba, qui a enregistré une forte affluence de Marocains résidant à l’étranger (MRE), qui se sont rendus dans leur pays d’origine pendant la période estivale.

L’opération «Marhaba» est l’opération d’accueil du Royaume du Maroc destinée aux ressortissants marocains qui habitent à l’étranger et qui rentrent au Maroc. En 2017, sur les 350 000 passagers que GNV a transportés sur ses lignes du Maroc, plus de 150 000 s’inscrivaient dans l’opération Marhaba entre le 5 juin et le 31 septembre. Cette année, près de 165 000 MRE ont voyagé avec GNV, soit une augmentation de 8% par rapport à l’année précédente.

Les passagers ont pu également profiter de plusieurs nouveautés qui concernent toutes ses liaisons vers le Maroc depuis la France, l’Espagne et l’Italie : la compagnie a développé son offre avec une augmentation de la fréquence de déplacement de 4%, et GNV a réservé une attention particulière aux festivités, notamment des Fête du Trône du 30 juillet et celle du Sacrifice (Eid al-Adha) le 22 août, ce qui a été particulièrement apprécié par les MRE.

De plus, afin de souligner encore une fois l’importance et l’attention que GNV accorde au marché marocain, la compagnie a ouvert ses réservations jusqu’à la fin de l’année avec une forte réduction pouvant atteindre jusqu’à 40% pour les réservation d’octobre à décembre.

La promotion s’appliquera également aux clients qui choisissent l’option Prévente lancée par GNV en 2016, qui permet de réserver le billet en versant 20% de son montant total (taxes incluses) et de conclure la procédure d’achat 30 jours avant le voyage, en payant les 80% restant par le biais d'une agence de voyages ou du Service Clients de GNV.

GNV s’appuie sur son réseau de distribution d’agences de voyages à travers la France ainsi que sur son centre d'appels (01 86 26 10 18) pour la vente auprès des passagers.

Sète ou Algésiras : la meilleure solution de voyage pour les Marocains résidant à l’étranger

De nombreux voyageurs se demandent souvent quelle est la meilleure solution de voyage pour rejoindre le Maroc, compte tenu des différents facteurs qui vont du coût aux conditions de confort du voyage. GNV a effectué une comparaison du budget voyage vers le Maroc, en analysant un parcours en ferry avec voiture à la suite par le détroit d’Algésiras, avec un voyage à bord des ferries de la compagnie au départ de Sète. La période de référence couvrait la période estivale jusqu’au 23 août dernier. Un laps de temps très intense compte tenu des nombreux déplacements vers le Maroc à l’occasion des vacances.

Cette étude a montré que les ferries de la compagnie permettent d’économiser jusqu’à 168 euros sur le voyage d’un adulte en fauteuil, avec voiture au départ de Paris et donc en parcourant une partie de la distance en voiture jusqu’à Sète.

Pour un voyage de deux adultes en fauteuil, l’économie est de 142 euros par rapport au trajet parcouru en voiture jusqu’au détroit d’Algésiras afin de prendre le bateau jusqu’à Tanger. La différence de coût pour les personnes ayant voyagé à quatre en fauteuil avec voiture à la suite est de 104 euros.

Il faut aussi tenir compte de la gamme de services offerts si l’on choisit de voyager avec GNV par rapport à un simple trajet en voiture puis en ferry pour traverser le détroit. En effet, le programme d’investissements de GNV a permis d’équiper les ferries de tous les conforts pour faciliter le séjour de ses passagers.

Les navires GNV offrent ainsi des suites, des cabines exclusives extérieures et intérieures, des cabines partagées et des fauteuils. Parmi les nouveautés, la compagnie offre aussi des douches publiques, un nettoyage intensif de la salle fauteuil et des zones de toilettes, ainsi qu’un personnel dédié à l’espace fauteuils.

Pour ce qui est de la restauration à bord, GNV propose de nombreuses nouveautés et en particulier un système de cartes prépayées, comme les Food Pass et les Maxi Food Pass, pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners dans les bars et au self-service.

Il est également possible de réserver la pension complète au self-service, qui inclut tous les repas du voyage, en prévente pour adulte ou enfant respectivement à partir de 18 € et 13 €, ou l’offre famille (adultes et 2 enfants) à partir de 48 €.