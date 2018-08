France : Saad Lamjarred lâché par Eric Dupond-Moretti ?

Celui qu’on surnomme en France «Acquittator» ne serait plus l'avocat de l'interprète de «Ghazali». Ce jeudi, Le 360 informe que l'avocat Eric Dupond-Moretti a «jeté l’éponge» et ne représente plus Saad Lamjarred, poursuivi en France pour un troisième viol présumé.

Le pénaliste français a confirmé l’information au site d'information marocain, évitant de dévoiler les raisons qui l'ont poussé à ne plus représenter la pop star marocaine. La même source rappelle qu’Eric Dupond-Moretti avait pris la défense de Lamjarred en 2016, après que le roi Mohammed VI eut décidé de prendre en charge les frais de justice du célèbre chanteur, comme l'avait annoncé le cabinet royal lundi 31 octobre 2016.

En avril 2017, Eric Dupond-Moretti était apparu rouge de colère dans une vidéo, contre les fans de la star marocaine au sein de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. «Vous ne comprenez pas ! Vous ne lui rendez absolument pas service avec tout ça. Vous n’avez rien compris !», avait-il lancé aux fans avant d’entraîner son client plus loin.

Pour sa part, Jean-Marc Fédida, qui reste seul au comité de défense du chanteur, a catégoriquement refusé de commenter cette information. «Je n'ai aucune déclaration à vous faire. Au revoir», a-t-il répondu «sèchement» aux journalistes du 360.

Pour rappel, Saad Lamjarred (33 ans) a été une nouvelle fois inculpé pour «viol» en France mardi, et placé sous contrôle judiciaire à la suite de la plainte déposée par une jeune femme dimanche matin.