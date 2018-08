France : Premières réactions aux rumeurs sur les cours d’éducation sexuelle à l’école

Accusant le ministère français de l'Education nationale d’«apprendre la masturbation» ou de combattre «les jupes longues», le président d'une association musulmane compte ouvrir une école privée le 3 septembre à Aulnay-sous-Bois.

Hassen Farsadou, président de l’Espérance musulmane de la jeunesse française (EMJF), prend même «un ton très musclé» pour inciter les parents musulmans à retirer leurs enfants des établissements publics, affirme le magasine Marianne. «En 2018, les bouquins pour leur apprendre la masturbation sont prêts = vous allez continuer à leur laisser vos enfants. Mais vous attendez les sorties scolaires dans les Gay pride pour vous ressaisir ?», écrit-il.

L’ouverture du nouvel établissement est surtout motivée par une violente hostilité à l’école publique, déclenchée par une rumeur mensongère sur des cours d’éducation sexuelle à l’école. Une page Facebook intitulée Roubaix News a partagé, dimanche 26 août, un message prétendant dévoiler le contenu «des cours d’éducation sexuelle qui seront appliqués à la rentrée», rapporte Le Monde.

Il s’agit, selon le journal, d’un «document manipulé et sans rapport avec l’école française». Contrairement à ce qui a été annoncé par ladite page, les informations viendraient d’«une liste des étapes du développement psychosexuel des enfants et des adolescents fondée sur la littérature scientifique», et non pas d’un document de l’Education nationale française.

«En accolant un article de BFM-TV au tableau, la page Facebook Roubaix News a fait le lien entre le contexte français et celui-ci, tout en pouvant donner l’impression que la chaîne d’information validait sa thèse», indique Le Monde dans son désintox.