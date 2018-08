Football : Noussair Mazraoui explique son choix pour la sélection marocaine

Le jeune talent de l’Ajax, Noussair Mazraoui a finalement opté pour le Maroc. Un choix largement commenté au pays des tulipes, qui voulait à tout prix garder ce Maroco-néerlandais.

Il y a moins d’une semaine, les journaux néerlandais affirmaient qu’après la rencontre orchestrée entre le sélectionneur national des Pays-Bas, Ronald Koeman, et le jeune footballeur, ce dernier aurait finalement opté pour la sélection néerlandaise. Cependant et contre toute attente, Noussair Mazraoui apparaissait quelques jours plus tard dans la liste des convoqués pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019).

Dans une déclaration à De Telegraaf, le jeune espoir explique son choix par le fait d’être «fier d’être Néerlandais et fier d’être Marocain». Mazraoui confie que l’idée d’être avec les Oranges lui a traversé l’esprit : «je m’imaginais joué avec le maillot de la sélection néerlandaise avec mes coéquipiers de l’Ajax dans un stade rempli. Ça avait l’air sympa». Il explique aussi qu’il aurait préféré jouer pour les deux pays, «mais ce n’est pas possible».

Noussair Mazraoui, qui avait également joué dans la sélection marocaine des moins de 20 ans, explique que sa famille ne l’a pas poussé à faire ce choix. «J’en ai parlé à mes parents, à mon oncle et à mon agent, pour avoir des petits conseils, mais personne ne m’a influencé. J’ai pris cette décision moi-même», conclut-il.