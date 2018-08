Accord de pêche : La flotte espagnole en difficulté en attendant l’entrée en vigueur du prochain protocole

« La flotte traverse actuellement une situation difficile car elle n’a plus d’activités », a reconnu Luis Planas au Congrès. / DR

Le ministre espagnol de l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation, Luis Planas, a annoncé l’élaboration en cours de deux décrets ministériels qui seront approuvés «le plus rapidement possible» pour réguler les aides aux professionnels du secteur de la pêche, affectés par l’expiration du protocole entre le Maroc et l’Union européenne, le 14 juillet dernier, en attendant l’adoption du nouvel accord, rapporte le journal régional La Voz de Galicia.

«La flotte traverse actuellement une situation difficile car elle n’a plus d’activités», a reconnu Luis Planas lors de sa comparution devant la commission extraordinaire de l’Agriculture au Congrès.

Le ministre a rappelé que le nouvel accord de pêche sera adopté la semaine prochaine au Parlement européen, qui devra l’examiner et en vérifier les clauses afin qu’il puisse être exécuté. «L’objectif est qu’il entre en vigueur en 2019, mais j’espère qu’il le sera à la fin de cette année. Cet accord favorisera la durabilité de la flotte dans ses aspects environnementaux et générera des emplois et de la richesse dans les zones vulnérables», a-t-il déclaré.

Luis Planas a sollicité le soutien de tous les groupes pour que le Parlement européen donne son feu vert dès que possible. «Je vais vous demander une faveur politique : que vos partis ayant une représentation au Parlement travaillent pour que [ce dernier] nous octroie son vote positif et que l’accord entre en vigueur pour le bénéfice de toutes les personnes concernées. La flotte espagnole aura 90 licences sur 138 possibles», a-t-il enfin précisé.