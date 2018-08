Coupe de la CAF : Le Raja se qualifie pour les 1/4 de final

Les buts du Raja ont été inscrits par Mouhcine Iajour, Zakaria Hadraf (30e), Soufiane Rahimi (33e) et Mahmoud Benhalib. / Ph. Seddik - Le Matin

Le Raja de Casablanca s'est qualifié pour les 1/4 de final de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en battant à domicile les Ghanéens d'Aduana Stars (6-0), mercredi soir au stade de Mohammed V de Casablanca, au terme de la 6e et dernière journée de la phase des poules de la CAF.

Les buts de cette rencontre ont été inscrits par Mouhcine Iajour (3e et 15e), Zakaria Hadraf (30e), Soufiane Rahimi (33e) et Mahmoud Benhalib (67e et 82e).

Au terme de ce match, les verts ont totalisé 11 points et se positionnent à la tête du classement de leur groupe, devant l'équipe congolaise AS Vita Club (10 pts), qui s'est inclinée 2-0 face à l'Asec Mimosas (Côte d'Ivoire).

L'Asec Mimosas a terminé en troisième position avec 9 points, tandis qu'Aduana Stars a terminé dernier du groupe (4 points).