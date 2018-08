La gestion des lycées français à l’étranger épinglée par la commission des Finances du Sénat

La gestion de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) n’est pas du goût de la commission des Finances du Sénat. Le sénateur Vincent Delahaye (centriste) et son collègue Rémi Féraud (socialiste) ont publié ce mercredi un rapport très critique, dans le cadre de la commission des Finances du Sénat, sur l’AEFE, indique Les Echos, qui s’est procuré le document.

Les deux sénateurs reviennent notamment sur l’objectif d'Emmanuel Macron de «doubler le nombre d'élèves accueillis au sein du réseau scolaire français d’ici à 2025». Un objectif impossible ? «On a l’impression d’une absence de stratégie et de pilotage budgétaire, et ceci depuis plusieurs années, regrette Vincent Delahaye. Il y a un travail de fond à faire. Les frais de scolarité varient beaucoup. Il y a des endroits où on peut avoir intérêt à (les) augmenter, alors que dans d’autres pays, ils peuvent être un problème bien supérieur.» Une «absence de stratégie» d’autant plus regrettable que la France y consacre 455 millions d’euros par an, sur les 3 milliards du budget de l’action extérieure de l’Etat.

Dans leurs recommandations, Vincent Delahaye et Rémi Féraud suggèrent la mise en place d’une «cartographie prospective des besoins de l’enseignement du français à l’étranger pour tenir compte des besoins des expatriés, des priorités diplomatiques et mener une appréciation qualitative de la demande locale».

Au total, l’AEFE, établissement public, chapeaute les 492 établissements français à l’étranger qui scolarisent aujourd’hui 350 000 élèves, dans 137 pays.