Elections générales au Québec : Un candidat évincé après des écrits islamophobes

Un candidat du Parti québécois (PQ) dans la circonscription de Drummond-Bois-Francs, à l’occasion des élections générales, a été écarté en raison de messages publiés ces dernières années sur Facebook, dans lesquels il tient des propos islamophobes, indique le quotidien québécois La Presse.

«Pas bouddhisme, catholicisme, raelisme, judaïsme, ou rien d’autre, non ! Refus de devenir musulman, et on te crucifie. Tanné d’entendre parler de ces bêtes-là», avait écrit Pierre Marcotte sur sa page Facebook en novembre dernier.

Jean-François Lisée, chef du Parti québécois, s’est dit de «très mauvaise humeur», mercredi lors d’un point de presse dans le Centre-du-Québec, envers son équipe responsable des vérifications des candidatures qui a omis de regarder les écrits de M. Marcotte sur les réseaux sociaux.

«Nous sommes en désaccord fondamental avec certaines de ses opinions et de ses écrits. Nous considérons que l’islam est une religion aussi respectable que les autres», a déclaré Jean-François Lisée, se disant «dégoûté» de ce qu’il avait lu et ajoutant que «tous les gens qui ont un problème avec l’islam ont un problème avec la plateforme du PQ».

Pierre Marcotte semble coutumier des publications islamophobes. «L’islam est dangereux. Point. Il faut interdire cette religion comme on interdit les pitbulls ou les carabines tronçonnées», avait-il écrit en 2015. «Ma suggestion pour accueillir les migrants : on vérifie leur historique militaire, on leur trouve un logement pas cher hors de Montréal, et on les oblige à manger quelques bonnes tranches de bacon avant de les laisser entrer. Ou du jambon, des cretons, ou du rôti de patte de cochon. Refus de manger ? Refus d’entrer», écrivait-il encore dans une publication datée de novembre 2015.