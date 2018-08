Espagne : D’origine marocaine, une mineure dénonce ses parents pour mariage forcé

Une adolescente de moins de 16 ans, originaire du Maroc, s’est présenté le 18 août dernier au poste de la police nationale à Estepona (province de Málaga). Selon El País, la jeune fille affirme avoir été forcée par ses parents à se marier, dans son pays d’origine, avec un homme qu’elle ne connaissait pas. Elle dit avoir insisté auprès de ses parents sur son refus d’épouser l’homme de 28 ans, mais ces derniers auraient arrangé le mariage en obtenant une dot importante.

Se basant sur des rapports de police, El País rapporte que le mariage a été officialisé à Kénitra. «Les enquêtes ont déterminé qu’une autorité locale avait également été corrompue pour que celui-ci soit consommé», ajoute la même source. La célébration du mariage devait se faire plus tard avec la présence de membres de la famille et de proches, mais face au refus de l’adolescente de revenir au Maroc à cet effet, les parents l’auraient menacée de l’emmener de force au pays et de lui confisquer ses documents d’identité, ce qui l’aurait empêchée de terminer ses études.

Les investigations ont par ailleurs abouti à l’arrestation de la mère de la plaignante pour crimes de coercition et manquement aux devoirs familiaux. Citant des sources policières, El País indique que le père n’a pas encore été retrouvé.