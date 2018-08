Belgique : Trois personnes interpellées après une agression raciste

Un adolescent d’origine étrangère a été pris à partie dimanche 26 août sur les voies ferrées de la gare d’Aarschot, ville néerlandophone belge située en Région flamande, indique le site d’information 7sur7. Selon le parquet, relayé par Le Soir, deux femmes de 31 et de 43 ans et un homme de 35 ans ont agressé un mineur qui attendait le train pour Louvain.

«L’homme l’a poussé et une des femmes a fait une remarque raciste», précise le parquet. «Ils ont continué à provoquer verbalement et physiquement le jeune garçon de 15 ans et une bagarre a éclaté à la suite de laquelle l’homme a projeté le mineur sur les voies. La bagarre s’est poursuivie sur les rails. Les femmes sont aussi intervenues dans les débats. La sœur aînée de l’adolescent a pu ramener son frère sur le quai mais a aussi reçu des coups», ajoute-t-on de même source.

Le parquet indique que les trois individus ont été interpellés sur la base des images que la sœur aînée de la victime a transmises à la police, après avoir filmé l’agression.

«L’homme de 35 ans, originaire d’Aarschot, a été interpellé dans les toilettes de la gare tandis que l’une des suspectes, âgée de 43 ans, s’est rendue à la police en soirée. Les deux étaient sous influence de l’alcool ou de la drogue. La troisième suspecte, âgée de 31 ans, également d’Aarschot, a été interpellée mardi matin», souligne le parquet. L’homme a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction tandis que les deux femmes ont été libérées après audition.

«C’est extrêmement dangereux et inacceptable, des gens auraient pu être gravement blessés voire pire», a réagi le bourgmestre d’Aarschot, André Peeters (Chrétiens-démocrates et flamands, CD&V). Ce dernier s’inquiète par ailleurs «du caractère raciste qui semble se dégager de cet incident». «Je suis fier qu’à Aarschot nous cohabitions tous ensemble de manière adéquate, peu importe la différence. Nous n’avons donc pas besoin de gens qui menacent cela», a-t-il conclu.